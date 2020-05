Business news: Colombia, governo sospende imposta sui consumi in bar e ristoranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo colombiano ha annunciato nuove misure per alleviare le conseguenze economiche della pandemia del coronavirus. Si tratta, riferisce il quotidiano “El Espectador”, della sospensione dell’imposta sui consumi (8 per cento) nei ristoranti e della soppressione dell’Iva per tre giorni. Secondo José Andres Romero, direttore della Direzione delle imposte nazionali e delle dogane (Dian), la sospensione dell’imposta sui consumi in luoghi come ristoranti e caffè ha lo scopo di fornire sollievo a questi imprenditori e consentire di mantenere i posti di lavoro. (Res)