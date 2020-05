Business news: Venezuela, AT&T annuncia chiusura operazioni filiale DirecTV a causa delle sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia telefonica statunitense AT&T ha annunciato la chiusura delle operazioni della sua filiale DirecTV, attiva nel settore televisivo, in Venezuela, a causa delle sanzioni imposte al paese dalla Casa Bianca. Le sanzioni del governo degli Stati Uniti al Venezuela, si legge in una nota, impediscono la messa in onda di canali essenziali per fornire servizi Tv a pagamento in Venezuela. Tra questi Globovision e i canali della compagnia petrolifera venezuelana Pdvsa. (Res)