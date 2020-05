Business news: Venezuela, settore petrolifero, Usa minacciano sanzioni a compagnie Repsol, Eni e Reliance

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca potrebbe varare "sanzioni devastanti" contro la compagnia petrolifera spagnola Repsol, l'italiana Eni e l'indiana Reliance per le loro attività petrolifere in Venezuela e la vendita del prodotto sul mercato internazionale. Lo ha minacciato Mauricio Claver-Carona, direttore per le Americhe del Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, in dichiarazioni rilasciate all'emittente colombiana “Ntn24”. “In passato non ci sono state eccezioni per la Chevron (la seconda più grande compagnia petrolifera degli Usa che ha dovuto smettere di operare in Venezuela) né si faranno eccezioni per nessun altra compagnia”, ha detto Claver-Carona. “Abbiamo mostrato a queste tre società cosa è successo a Rosneft. Le sanzioni sarebbero devastanti per loro. Questo non è ciò che vorremmo vedere accadere ", ha aggiunto l'alto funzionario. Eni, ha dichiarato un portavoce della società ad "Agenzia Nova", "sta pienamente rispettando tutte le prescrizioni previste dalle autorità statunitensi relativamente alle proprie attività in Venezuela ed è in costante dialogo con il Dipartimento di stato e con l'Ufficio di controllo dei beni stranieri (Ofac) presso il Tesoro degli Stati Uniti". (Res)