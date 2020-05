Regno Unito: Johnson, consigliere Cummings ha agito "responsabilmente e legalmente"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere del governo britannico Dominik Cummings ha agito "responsabilmente e legalmente": lo ha detto il primo ministro Boris Johnson, intervenendo oggi in conferenza stampa. Johnson ha quindi respinto tutte le richieste, arrivate sia dall'opposizione che dal partito conservatore, per le dimissioni del suo consigliere, che avrebbe infranto le regole della quarantena recandosi in una località a oltre 400 chilometri di distanza dalla sua casa di Londra. (Rel)