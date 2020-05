Afghanistan: il presidente Ghani ha avviato le procedure per liberare circa 2 mila talebani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente afgano, Ashraf Ghani, ha avviato oggi le procedure per liberare circa 2 mila prigionieri talebani, in segno di buona volontà in risposta all'annuncio dei talebani di un cessate il fuoco durante la Eid al-Fitr, la festa per la fine del mese sacro del Ramadan. Lo ha scritto su Twitter il portavoce del presidente afgano, Sediq Seddiqi. "Il governo afgano sta estendendo l'offerta di pace e sta compiendo ulteriori passi per garantire il successo del processo di pace", ha aggiunto. Questa mattima Ghani ha detto che il rilascio dei prigionieri talebani in Afghanistan sarà accelerato, dopo l’annuncio del cessate il fuoco di tre giorni da parte degli insorti in occasione della Eid al Fitr, la festa per la fine del mese sacro del digiuno per i musulmani, il Ramadan. Sabato sera i talebani hanno annunciato un cessate il fuoco di tre giorni durante la Eid al Fitr. "Come governo responsabile vogliamo fare un ulteriore passo avanti: sto annunciando che il rilascio dei prigionieri talebani sarà accelerato e chiediamo ai talebani di accelerare il rilascio dei prigionieri della sicurezza e della difesa", ha detto Ghani. Inoltre, il capo dello Stato ha aggiunto: "Accolgo ancora una volta il cessate il fuoco annunciato dai talebani, ho anche incaricato le forze di sicurezza afgane di osservare anche il cessate il fuoco”. “Il vincitore della pace sarà il popolo afgano. La guerra porta distruzione e miseria, specialmente per le donne afgane che soffrono di più", ha aggiunto Ghani. Infine, il presidente ha dichiarato che la squadra negoziale è pronta per iniziare i negoziati intra-afgani il prima possibile.Il segretario di Stato statunitense, Mike Pompeo, ha accolto con favore l’annuncio dei talebani di osservare un cessate il fuoco di tre giorni in occasione della Eid al-Fitr, la festa di fine Ramadan, il mese sacro del digiuno per i musulmani. Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato. “Abbiamo lavorato duramente per raggiungere questo momento e spero che questa tregua dal conflitto offra agli afgani lo spazio e la sicurezza che meritano per celebrare la festa, offrendo al contempo ai talebani e al governo l'opportunità di compiere ulteriori passi verso un futuro pacifico per il loro paese”, ha dichiarato il capo della diplomazia di Washington. Pompeo ha aggiunto: “Gli Stati Uniti continuano a impegnarsi per l'attuazione dell'accordo con i talebani e della Dichiarazione congiunta Stati Uniti-Afghanistan”. Risolvendo la crisi politica in Afghanistan, ”mi aspetto che il nuovo presidente dell'Alto consiglio per la riconciliazione nazionale, Abdullah Abdullah, e il presidente Ashraf Ghani, colgano l'opportunità di rimuovere gli ostacoli rimanenti che hanno ritardato l'avvio dei negoziati intra-afgani, a partire dal rilascio prigionieri”, ha aggiunto Pompeo. Il segretario di Stato si aspetta, inoltre, che “i talebani aderiscano al loro impegno di non consentire ai prigionieri liberati di tornare sul campo di battaglia”. Infine, “mi aspetto che sia i leader del governo afgano che i talebani non intensifichino la violenza dopo l'Eid. Questa violenza è controproducente, rafforza le lamentele e prolunga la sofferenza del popolo afgano”, ha aggiunto. “La pace è il desiderio costante e preponderante del popolo afgano. Speriamo che - ha concluso Pompeo - questo cessate il fuoco possa creare fiducia. Successivamente, tutte le parti dovrebbero lavorare insieme per sfruttare lo slancio di questo storico cessate il fuoco della Eid per procedere con urgenza ai negoziati intra-afgani”. (Res)