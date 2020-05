Giustizia: Verini (Pd), procedere rapidamente a riforma Csm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Walter Verini, responsabile Giustizia del Pd, afferma che "è importante che il ministro Bonafede abbia confermato di voler procedere rapidamente alla riforma del Csm e del meccanismo di elezione dei togati". Il parlamentare ricorda: "questo il Pd aveva chiesto per contribuire ad archiviare le degenerazioni correntizie che, come vediamo in queste ore, hanno investito la magistratura. La quale ha al suo interno tutte le forze e possibilità di autorigenerarsi e di riacquistare pienamente un ruolo fondamentale di terzietà per una giustizia giusta e rapida al servizio dei cittadini e delle loro garanzie e diritti".(com)