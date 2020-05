Usa: coordinatrice task force contro il coronavirus, Trump si tiene a due metri dagli altri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si sta tenendo a quasi due metri di distanza da ogni altro individuo “nella maggioranza dei casi”. Lo ha detto oggi la coordinatrice della task force istituita dalla Casa Bianca per l’emergenza coronavirus, Deborah Birx, in un’intervista all’emittente “Fox News”, rispondendo a una domanda sulla scelta di Trump di non indossare mascherine in pubblico. Secondo la scienziata, “ci sono chiare prove scientifiche che indicano che le mascherine funzionano”. “I cittadini degli Stati Uniti che rispettano gli altri e tengono alla loro salute devono indossare mascherine in pubblico quando non riescono a rispettare le norme sul distanziamento sociale. Il presidente ha indossato una mascherina quando, in un’occasione molto importante, la scorsa settimana non ha potuto tenere i sei piedi (1,8 metri) di distanza dal suo interlocutore. Non sono con lui ogni giorno e in ogni momento, non se ci riesca sempre”, ha dichiarato la Birx. La coordinatrice della task force Usa ha anche commentato gli assembramenti in diverse spiagge del paese ripresi dai media locali. “Credo che il nostro lavoro, in quanto funzionari della sanità pubblica, sia quello di informare ogni giorno il pubblico su ciò che costituisce un rischio. Abbiamo chiarito che c’è una diffusione del virus tra gli asintomatici. E questo significa che la gente può trasmettere il contagio senza saperlo”, ha sottolineato la Birx.(Nys)