Regno Unito: Johnson, le scuole primarie riapriranno il primo giugno

- Le scuole primarie del Regno Unito riapriranno dal primo giugno: lo ha confermato il primo ministro britannico, Boris Johnson, parlando oggi pomeriggio in conferenza stampa. "Riconosco che l'apertura il primo giugno non è possibile per tutte le scuole, ma il governo continuerà a sostenere il settore", ha aggiunto il capo del governo di Londra, osservando che l'esecutivo riconosce che "il pieno distanziamento sociale potrebbe non essere possibile" nelle aule. "Aprendo le scuole per gli alunni in questo modo limitato stiamo prendendo un passo deliberatamente cauto", ha spiegato Johnson, indicando nel primo giugno la data di riapertura delle scuole primarie e nel 15 giugno quella per le secondarie. Secondo Johnson, il governo ha predisposto delle linee guida esaustive riguardo il distanziamento sociale nelle scuole per assicurare la sicurezza degli alunni e degli insegnanti.(Rel)