Coronavirus: inchiesta "Sunday Times", partita Liverpool-Atletico Madrid a marzo ha causato 41 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La partita di calcio tra Liverpool e Atletico Madrid, giocata nel Regno Unito lo scorso 11 marzo per gli ottavi di finale di Champions League, avrebbe contribuito in maniera significativa alla diffusione del coronavirus. E' quanto rivela il settimanale britannico "Sunday Times". La partita, l'ultima a porte aperte nel Regno Unito prima delle restrizioni per il coronavirus, si era disputata davanti a oltre 52mila spettatori, 3mila dei quali provenienti dalla Spagna. Secondo la ricostruzione del settimanale britannico, gli assembramenti causati dallo svolgimento della partita avrebbero determinato 41 decessi per coronavirus solo tra i cittadini britannici nello spazio di tempo attorno ai 30 giorni dopo l'evento. "Sunday Times" rafforza la tesi sulla base di una ricerca dell'Imperial College London e dell'università di Oxford, secondo cui in quella data in Spagna ci sarebbero state già 640mila persone positive al Covid-19; mentre nel Regno Unito sarebbero state circa 100mila.(Rel)