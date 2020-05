Usa: primarie democratiche, Biden vince alle Hawaii

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex vicepresidente statunitense Joe Biden ha vinto le primarie democratiche alle Hawaii battendo il senatore Bernie Sanders, che ha già rinunciato il mese scorso alla candidatura per le elezioni del prossimo 3 novembre. Lo riporta il quotidiano “The Hill”. In particolare, Biden ha ottenuto il 63 per cento dei voti contro il 37 per cento di Sanders, pari a 16 delegati statali contro gli otto del suo sfidante. Al momento il senatore di Scranton, Pennsylvania, può contare sull’appoggio di 1.566 delegati alla convention democratica: per ottenere la nomination il prossimo giugno, dovrà raggiungere quota 1.991 delegati. Nonostante abbia annunciato il proprio ritiro e appoggiato la candidatura di Biden, Sanders è rimasto ufficialmente in corsa nel tentativo d’influenzare la piattaforma programmatica del partito. Secondo gli ultimi sondaggi, se si votasse oggi per le presidenziali Biden batterebbe il presidente in carica Donald Trump. Una rilevazione pubblicata questa settimana da “Fox News” vede l’ex vice di Barack Obama in testa di otto punti sul capo della Casa Bianca. Un altro sondaggio, effettuato stavolta da “Real Clear Politics”, vede invece Biden favorito per soli 5,5 punti percentuali su Trump.(Res)