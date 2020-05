Scuola: da domani al 30 maggio la Settimana della musica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Torna, dal 25 al 30 maggio 2020, la Settimana della musica a scuola organizzata dal Comitato nazionale per l'apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti del ministero dell'Istruzione e da Indire, nell'ambito delle attività de "La scuola per la scuola". Appuntamento che si adatta, quest'anno, alle esigenze dell'emergenza coronavirus e dei tempi particolari che stiamo vivendo, svolgendosi a distanza. L'evento sarà aperto lunedì 25 maggio, alle ore 11, dai saluti istituzionali del presidente di Indire, Giovanni Biondi e del presidente del Comitato nazionale per l'apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti e già Ministro dell'Istruzione, Luigi Berlinguer. Ad avviare la giornata anche un messaggio della Ministra Lucia Azzolina. (segue) (com)