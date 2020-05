Scuola: da domani al 30 maggio la Settimana della musica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della manifestazione, migliaia di studenti saranno protagonisti della XXXI Rassegna musicale nazionale "La musica unisce la scuola", che verrà trasmessa sulla piattaforma dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (Indire). Ospitato per trent'anni negli istituti scolastici italiani, quest'anno - a causa del lockdown - il programma è stato spostato interamente online, con l'obiettivo di far esercitare i ragazzi, mantenendo il contatto con gli strumenti, e di condividere le migliori e più aggiornate pratiche nell'apprendimento della musica. (segue) (com)