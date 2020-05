Scuola: da domani al 30 maggio la Settimana della musica (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I webinar, realizzati per fornire ai docenti riflessioni e buone pratiche sull'educazione musicale, avranno un focus sulla didattica (anche a distanza) della musica: dalla coralità virtuale, al potenziamento della lezione di strumento, dalle problematiche alle opportunità della pratica musicale a distanza. Saranno inoltre affrontati i temi legati alla composizione per il cinema, alle webradio scolastiche, ai podcast, al rap, al jazz a scuola, alla valutazione, al rapporto scuola-famiglia e all'inclusione. Uno spazio sarà dedicato anche al Piano delle arti del Ministero dell'Istruzione, al portale Indire Musica a scuola e ai tanti progetti nazionali e internazionali realizzati dal Comitato nazionale per l'apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti. (segue) (com)