Energia: Galan (Iberdrola), accelerare su rinnovabili per uscire dalla crisi

- Accelerare la transizione ecologica con massicci investimenti nelle energie rinnovabili per poter creare nel breve periodo almeno 300 mila posti di lavoro. Lo ha affermato, in un' intervista al quotidiano "El Pais", Ignacio Galan, presidente di Iberdola, multinazionale energetica spagnola. Secondo Galan, per uscire dalla crisi scatenata dall'emergenza del coronavirus sarà fondamentale per la Spagna riuscire ad attrarre investimenti attraverso un quadro giuridico stabile e prevedibile, riconvertendo quei settori con un futuro incerto e sostenendo quelli che, pur avendo delle prospettive promettenti, stanno attraversando un momento di incertezza. Galan ha proposto di anticipare il Piano nazionale spagnolo per l'energia ed il clima, previsto per il 2030, accelerando sulle energie rinnovabili che potrebbero generare nel breve periodo almeno 300 mila posti di lavoro. (segue) (Spm)