Energia: Galan (Iberdrola), accelerare su rinnovabili per uscire dalla crisi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Iberdola ha affermato che l'azienda ha ordini anticipati per 4,2 miliardi di euro ed una rete di 400 mila lavoratori distribuiti in tutto il mondo che dovrebbero aumentare di 5 mila unità nel corso del 2020. Iberdola, inoltre, ha sottolineato Galan, paga 8,5 miliardi di mezzo di imposte totali nei diversi paesi in cui opera, di cui 3 miliardi in Spagna. "L'economia circolare, le energie pulite e la sostenibilità sono gli assi promossi dall'Ue e insieme alla digitalizzazione sono elementi del futuro", ha spiegato Galan, ricordando che le energie rinnovabili sono meno inquinanti di quelle tradizionali e che la società civile ha ormai preso piena coscienza dell'importanza della difesa dell'ambiente. (Spm)