Milano: Lega, solidarietà a Fontana per nuova scritta Carc contro di lui

- "Esprimo la massima solidarietà al governatore Attilio Fontana e grande preoccupazione per il clima d'odio creato dagli antagonisti con i loro gesti vigliacchi". Lo dichiara il commissario della Lega a Milano Stefano Bolognini, in merito ai volantini affissi nel quartiere Gratosoglio a Milano contro il presidente della Lombardia Attilio Fontana. "Sono certo - prosegue Bolognini - che la magistratura e le forze dell'ordine perseguiranno come si deve questo ennesimo gesto infame. Auspico nuovamente una pena esemplare per questi delinquenti". Un messaggio di vicinanza arriva anche da Paolo Grimoldi, deputato e segretario della Lega lombarda. "Chi di dovere, e mi rivolgo al Prefetto, fermi la spirale di odio innescata dal Partito Carc, prima con i murales con la scritta 'Fontana assassino' e ora con volantini con la stessa scritta distribuiti al Gratosoglio - afferma - Le tragiche esecuzioni di D'Antona e Biagi non sono bastate? Questi 'kompagni' vogliono alimentare la violenza contro il governatore regionale e questa violenza può sfociare in atti concreti". (com)