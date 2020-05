Coronavirus: ambasciata d'Italia a Dakar, volo di rimpatrio da Capo Verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciata d'Italia a Dakar, in linea con gli sforzi del ministero degli Affari esteri italiano, prosegue l'attività di assistenza ai connazionali bloccati all'estero dall'emergenza Covid-19. Lo riferisce oggi un comunicato stampa della rappresentanza diplomatica. Oltre ai due voli speciali di rimpatrio già effettuati da Dakar su Roma e Milano il 3 aprile e il 16 maggio, ieri, 23 maggio, è stata la volta del secondo volo di rimpatrio da Capo Verde, su Milano Malpensa. Il primo volo era stato realizzato il 22 marzo, all’indomani della chiusura delle frontiere aeree capoverdiane. I due voli da Capoverde, operati in collaborazione con Neos Air, hanno consentito il rientro in Italia di 260 persone. Il volo del 22 marzo, uno dei primi voli di rimpatrio organizzati sull’arcipelago, aveva già consentito il rientro di 150 turisti, mentre quello di ieri, nel rispetto delle disposizioni sanitarie italiane, ha portato in Italia un ulteriore centinaio di persone. Tra questi, anche una decina di cittadini provenienti da diversi paesi europei, in linea con gli sforzi di solidarietà fra partner Ue già sperimentati in altre operazioni di rimpatrio nella regione dell'Africa Occidentale. Capoverde è un arcipelago di ben dieci isole; l’organizzazione del volo ha quindi richiesto uno sforzo aggiuntivo e un costante coordinamento fra l'ambasciata, le autorità locali, la compagnia aerea e il console italiano in loco. Il volo è stato originato nelle due principali isole, Santiago e Sal, sulle quali sono riusciti a confluire, grazie anche all'impegno dell'Ambasciata a Dakar, molti dei connazionali che soggiornavano su più isole. Con questo quarto volo l’ambasciata d’Italia a Dakar ha rimpatriato dall’inizio della crisi Covid-19 oltre 600 persone. (Com)