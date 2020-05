Usa: Casa Bianca prevede tasso di disoccupazione sopra il 20 per cento a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca prevede che il tasso di disoccupazione negli Stati Uniti superi il 20 per cento nel mese di maggio. Lo ha fatto sapere il consigliere economico dell'amministrazione Kevin Hassett all'emittente "Cnn". Secondo l'esperto, il numero di disoccupati potrebbe crescere ancor più nel mese di giugno, ma successivamente "dovrebbe iniziare a calare". Per Hassett è possibile che il tasso di disoccupazione possa restare in doppia cifra fino al prossimo novembre. Tuttavia, osserva, "tutti i segnali di ripresa economica stanno emergendo". Anche perché lo sviluppo di un vaccino potrebbe "cambiare le cose" in maniera radicale. Hassett ha infine aggiunto che il presidente Donald Trump "sta vagliando tutte le opzioni a disposizione" in relazione alla prossima fase di stimolo dell'economia. (Nys)