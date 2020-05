Ue: Zingaretti scrive a presidente Pse, recovery fund a fondo perduto e senza condizioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nei giorni scorsi - ricorda il segretario del Pd - anche la cancelliera Merkel e il presidente Macron hanno assunto una posizione ufficiale pubblica in questa direzione, che peraltro corrisponde a ciò che il Pse ha proposto nei suoi documenti e il gruppo S&D ha sostenuto concorrendo in modo determinante alla Risoluzione approvata a larga maggioranza dal Parlamento europeo. A questa linea – sottolinea con preoccupazione Zingaretti - si oppongono i governi di alcuni Paesi, i cosiddetti "frugali", sostenendo che il recovery fund debba elargire finanziamenti unicamente a prestito, per un tempo breve e con rigide condizionalità. Una posizione in netto contrasto con la maggioranza dei governi europei, della Commissione e del Parlamento Europeo. E anche in netto contrasto con le proposte avanzate dal Pse e dal gruppo parlamentare S&D". (segue) (Rin)