Milano: Carc tornano a scrivere ‘Fontana assassino’ in volantino

- Il Partito dei Carc torna a riscrivere ‘Fontana assassino’. Questa volta la scritta, dopo il murale in via Vittorelli, è comparsa in un volantino affisso nelle case popolari Aver del quartiere Gratosoglio, periferia Sud di Milano. “La gestione criminale dell’emergenza della giunta regionale Fontana/Gallera […] ha causato: più di 15mila morti, strage nelle Rsa, ritardo nei pagamenti della cassa integrazione, caos negli ospedali pubblici e missioni di euro spesi per l’inutile ospedale in fiera, la manganata applicazione delle misure necessarie a contenere il contagio: tampini per tutti, distribuzione di mascherine”, si legge nel documento. Per questi motivi gli esponenti della sezione Gratosoglio del movimento propongono di mandarli a casa”. (Rem)