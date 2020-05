Usa: possibile rinvio del summit G7 alla fine di giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prossimo summit del G7 potrebbe aver luogo alla presenza fisica dei leader delle sette maggiori economie mondiali a Washington alla fine del prossimo mese di giugno, e non attorno alla metà del mese come inizialmente in programma. Lo ha reso noto Robert O'Brien, consigliere alla sicurezza nazionale della Casa Bianca, all'emittente "Cbs". "Credo che i leader del G7 sarebbero contentissimi di incontrarsi di persona", ha detto O'Brien, riferendo che il presidente Usa Donald Trump ha già indirizzato gli inviti ai suoi colleghi ricevendo "grande accoglienza". "A questo punto, credo che fisseremo una data alla fine di giugno", ha aggiunto. Nei giorni scorsi Trump aveva già aperto su Twitter alla possibilità di "riprogrammare il G7 nella leggendaria cornice di Camp David in una data simile a quella originaria".(Nys)