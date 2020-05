Coronavirus: nel Lazio 20 positivi nelle ultime 24 ore, trend allo 0,2 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel dettaglio, nella Asl Roma 1 ci sono 2 nuovi casi positivi e 30 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare; nella Asl Roma 2 ci sono 4 nuovi casi positivi e 4 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare; nella Asl Roma 3 ci sono 3 nuovi casi positivi e 8 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare; nella Asl Roma 4 non si registrano nuovi casi positivi e 18 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare; nella Asl Roma 5 ci sono 5 nuovi casi positivi e 19 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare; nella Asl Roma 6 ci sono 3 nuovi casi positivi e 4 decessi: 3 donne di 86, 83 e 48 anni e un uomo di 91 anni, tutti con patologie pregresse. Inoltre, 42 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare; nella Asl di Latina ci sono 2 nuovi casi positivi, è deceduta una donna di 88 anni con precedenti patologie e 9 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare; nella Asl di Frosinone non si registrano nuovi casi positivi e 8 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare; nella Asl di Viterbo non si registrano nuovi casi positivi e 7 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare; Asl di Rieti c'è 1 nuovo caso positivo e 8 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. (segue) (Rer)