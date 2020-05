Coronavirus: nel Lazio 20 positivi nelle ultime 24 ore, trend allo 0,2 per cento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al policlinico Umberto I ci sono 72 pazienti ricoverati di cui 4 in terapia intensiva e un paziente è guarito; all'azienda ospedaliera San Camillo non si registrano nuovi positivi in accesso al Pronto soccorso e si sono conclusi i test per l'indagine sierologica sul personale sanitario; all'azienda sanitaria Sant'Andrea 1 paziente guarito e si sono conclusi i test per l'indagine sierologica sul personale sanitario; all'azienda ospedaliera San Giovanni non si registrano nuovi positivi in accesso al Pronto soccorso e si sono conclusi i test per l'indagine sierologica sul personale sanitario. Venerdì 28 maggio partono i test sierologici per i privati cittadini; al policlinico Gemelli ci sono 58 pazienti ricoverati al Covid hospital Columbus di cui 11 in terapia intensiva; al policlinico Tor Vergata ci sono 30 pazienti ricoverati di cui 7 in terapia intensiva; all'Ares 118 è operativo al numero verde 800.118.800 il servizio di assistenza psicologica per i cittadini; all'Ifo è operativo il laboratorio per il test sierologico e il laboratorio per il test Covid h24; all'ospedale pediatrico Bambino Gesù restano ricoverati in totale 7 pazienti al centro Covid di Palidoro tutti in condizioni stabili e all'università campus Bio-Medico ci sono 18 pazienti ricoverati al Covid center campus Bio-medico di cui 10 in terapia intensiva. (Rer)