Bioparchi: De Carlo (Fd'I), appello a ministro Costa per maggiori risorse

- Il deputato di Fratelli d'Italia capogruppo in commissione Ambiente Luca De Carlo, in un video girato al Bioparco di Roma, lancia un "appello al ministro Costa affinché sostenga economicamente tutte quelle realtà come i parchi e gli acquari che in Italia tutelano la biodiversità". "Oggi sono davanti al Bioparco di Roma, chiuso dal 9 marzo e la cui riapertura è prevista per il 29 maggio - afferma -. Ieri ho sentito il presidente Petretti, giustamente preoccupato per le mancate entrate dovute alla chiusura. Faccio appello dunque al ministro Costa, affinché intervenga destinando risorse a tutte le realtà come quelle del Bioparco che tutelano la biodiversità e che necessitano di sostengo per proseguire in questa fondamentale missione", conclude De Carlo. (com)