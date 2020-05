Giustizia: Bonafede, riforma Csm non può più attendere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riforma del Consiglio superiore della magistratura non può più attendere. Lo scrive su Facebook il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. “Il vero e proprio terremoto che sta investendo la magistratura italiana dopo il cosiddetto caso Palamara impone una risposta tempestiva delle istituzioni – afferma -. Ne va della credibilità della magistratura, a cui il nostro Stato di diritto non può rinunciare. Nel mio discorso al Senato di mercoledì, tra i progetti da cui ripartire nel settore della giustizia, ho fatto riferimento alla riforma del Consiglio superiore della magistratura: adesso non si può più attendere. Questa settimana porterò all’attenzione della maggioranza il progetto di riforma, su cui tra l’altro avevamo già trovato un’ottima convergenza poco prima che scoppiasse la pandemia”. (segue) (Rin)