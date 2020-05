Fase 2: Raggi, riprendono manutenzioni parchi e ville a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo il lockdown, durante il quale le ditte che si occupavano della manutenzione di parchi e ville non hanno lavorato, le attività sono riprese. Oggi voglio aggiornarvi su alcuni degli ultimi interventi nelle aree verdi in città. Così, in un post su Facebook, il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Siamo nel Municipio VII dove il nostro Servizio giardini sta lavorando senza sosta. Le squadre sono in questi giorni al parco della Romanina, un’area di quasi 7 ettari di verde: impiegando trattore, tosaerba e decespugliatore, stanno riportando sicurezza e decoro. Conclusi gli interventi anche al parco del comprensorio La Barcaccia, al parco Giraldi di via Marchisio, dove tre operatori hanno lavorato a tempo pieno per tre giorni. Completato il lavoro di sfalcio anche al parco San Pio da Pietrelcina, circa 6mila metri quadrati di verde. Operazioni di sfalcio dell’erba sono iniziate e procedono al Parco degli Acquedotti e al parco Salvador Allende, oltre 11 ettari di verde - continua la prima cittadina di Roma -. In questi giorni sono stati numerosi anche gli interventi di pulizia. Ne approfitto per ricordare di non gettare rifiuti a terra e soprattutto non abbandonare guanti e mascherine. Chi ama Roma la rispetta, sempre", conclude Virginia Raggi. (Rer)