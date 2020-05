Argentina: coronavirus, blocco generale esteso fino al 7 giugno prossimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Argentina ha esteso il blocco generale contro la pandemia di coronavirus fino al prossimo 7 giugno. Lo ha annunciato il presidente Alberto Fernandez in un discorso alla televisione nazionale. Sebbene le misure di isolamento stiano "funzionando" e in 19 province del paese non siano stati registrati casi di contagio, ha osservato il capo dello Stato, "c'è ancora tanto lavoro da fare" prima di procedere con le riaperture. Fernandez ha infatti ricordato come in aree molto popolate quali la capitale Buenos Aires il numero di contagi sia tornato ad aumentare dopo l'allentamento delle misure restrittive. Il presidente argentino ha poi chiesto ai cittadini che vivono in tali aree di restare in casa il più possibile. Nel paese, secondo i dati del ministero della Salute, son stati registrati finora 11.353 casi di contagio e 445 decessi per Covid-19. (Res)