Milano: scritte offensive contro segretario Pd a Cinisello Balsamo, solidarietà dal partito

- Stamattina sul muro perimetrale del cimitero nuovo di Cinisello Balsamo sono apparse scritte ingiuriose e offensive verso Ivano Ruffa, segretario del Partito democratico cittadino. Lo si legge in una nota del Pd di Cinisello Balsamo. "Non siamo in grado di dire - fa sapere il partito - quando siano state fatte quelle scritte, ma come iscritti del Partito Democratico esprimiamo piena solidarietà al segretario e consideriamo molto grave questo atto di intimidazione che sicuramente non fermerà il nostro agire politico nel manifestare pacificamente ma con determinazione le nostre idee. Crediamo che la politica debba allontanare questo clima d'odio verso chi si impegna dedicando tempo e risorse al bene comune. È stata sporta denuncia presso il commissariato di Polizia di Cinisello Balsamo. Ringraziamo tutti gli agenti per l'attenzione, l'impegno e il puntuale lavoro che da sempre svolgono sul nostro territorio".(com)