Spagna: governatore Paesi Baschi comunica a premier Sanchez "sconcerto" per accordo con Bildu

- Il governatore dei Paesi Baschi Inigo Urkullu (Partito nazionale basco, Pnv) ha esternato oggi al premier spagnolo Pedro Sanchez il suo "sconcerto" per l'accordo raggiunto dall'esecutivo con la formazione indipendentista basca Euskal Herria Bildu (Ehb), con il quale si è deciso di abrogare la riforma del mercato del lavoro approvata dal Partito popolare nel 2012. In occasione della video conferenza di oggi tra Sanchez e i governatori delle comunità autonome, per fare il punto sull'allentamento delle misure restrittive, Urkullu ha detto di aver "vissuto in maniera sconcertante l'accordo di questa settimana" con il quale è stata abolita la riforma del lavoro in cambio dell'astensione di Bildu nel voto per la quinta proroga dello stato d'emergenza. Il governatore basco ha ribadito che l'accordo "pericoloso" firmato dal governo con Bildu, principale rivale del Pnv nelle elezioni locali in programma a luglio nei Paesi Baschi, "non è stato leale" e ha messo a rischio la fiducia dello schieramento nei confronti dell'esecutivo.(Spm)