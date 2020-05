Usa: amministrazione Trump pensa a restrizioni di viaggio verso il Brasile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti potrebbero annunciare nelle prossime ore nuove restrizioni di viaggio verso il Brasile a causa della situazione pandemica nel paese sudamericano. Lo ha fatto sapere il consigliere alla Sicurezza nazionale dell’amministrazione del presidente Donald Trump, Robert O’Brien, in un’intervista all’emittente “Cbs”, esprimendo la speranza che il provvedimento sia “temporanea”. L’amministrazione, ha spiegato O’Brien, “valuta quotidianamente con attenzione l’emergenza coronavirus in ogni paese della regione”. A questo proposito, il consigliere di Trump ha difeso la scelta di ritardare le restrizioni di viaggio da e verso l’Europa fino alla metà di marzo, suggerendo che gli Stati Uniti non sapessero che nelle settimane precedenti erano proseguiti i viaggi tra il Vecchio Continente e la Cina. “All’epoca non lo sapevamo, abbiamo appreso solo successivamente che i cinesi continuavano a consentire ai propri cittadini di viaggiare da Wuhan all’Europa”, ha spiegato. (segue) (Nys)