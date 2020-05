Russia: coronavirus, governo stanzia 1,3 miliardi di euro a sostegno delle regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro russo, Mikhail Mishustin, ha incaricato di stanziare 100 miliardi di rubli per compensare le maancate entrate in 56 regioni del paese. Lo ha annunciato oggi l'ufficio stampa del governo russo. "I fondi stanziati per conto del presidente della Russia saranno destinati a 56 entità costituenti della Federazione, le cui entrate fiscali e non fiscali al primo maggio 2020 sono state inferiori a quelle dei due anni precedenti. Il volume della sovvenzione per ciascuno di essi sarà determinato tenendo conto delle spese prioritarie dei bilanci regionali", viene affermato nel rapporto. Il 15 maggio, il sito web del Cremlino ha pubblicato un elenco di istruzioni del capo dello stato per il ripristino delle attività delle imprese in vari settori di base dell'economia, tra le quali anche misure di condono fiscale per imprenditori individuali e contribuenti maggiormente colpiti dalle conseguenze della diffusione del coronavirus. (Rum)