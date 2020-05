Fisco: Astorre (Pd), riforma utile per ripartire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riforma del sistema fiscale sulla quale sta lavorando il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri “è ora più che mai utile per dare al Paese e al sistema economico un grande progetto di semplificazione e giustizia”. Lo afferma il senatore del Pd Bruno Astorre. "L'accento posto dal direttore di Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini nella intervista a “La Stampa” coglie in pieno questo aspetto e mette fine ad ogni ambiguità sulla necessità di affrontare il tema dei debiti incagliati e di miliardi non riscossi. Il lavoro del governo - conclude Astorre - grazie anche alla spinta del Pd va in questa direzione con grande attenzione a sburocratizzare e alla riforma delle imposte".(com)