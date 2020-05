Scuola: Laforgia (Leu), confido in mediazione Conte ma non sia al ribasso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore di Leu Francesco Laforgia confida che sulla scuola ci sia "una mediazione del presidente Conte che non sia al ribasso". "Il concorso per crocette - spiega in una nota - non ha nulla a che fare con il merito, oltre che con la sicurezza visto che siamo ancora in emergenza sanitaria. Chi ha servito la scuola per tanti anni, coprendo con professionalità i gravi deficit di organico, ha diritto a una prospettiva stabile. La stessa stabilità di cui hanno bisogno gli studenti che meritano una ripresa dell'anno scolastico con gli insegnanti al completo e una scuola in condizioni di totale sicurezza".(com)