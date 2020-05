Israele: processo Netanyahu, conclusa la prima udienza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima di entrare in aula, Netanyahu ha detto che il processo a suo carico è "un tentativo di colpo di stato politico, contro la volontà della gente”. “Voglio rassicurare tutti voi, con il vostro aiuto e con l'aiuto di Dio, continuerò a combattere. Non lascerò che ci abbattano. Continuerò a guidare lo Stato di Israele”, ha affermato. Il capo dell’esecutivo, una settimana dopo aver giurato come primo ministro, si è scagliato contro il sistema giudiziario israeliano, accusandolo di corruzione interna e cospirazione per eliminarlo "Quello che è sotto processo oggi è uno sforzo per frustrare la volontà della gente, per colpire me e la destra”, ha affermato. Netanyahu ha aggiunto: "Per più di un decennio la sinistra non è riuscita a farlo alle urne. Negli ultimi anni hanno trovato un nuovo trucco: polizia e pubblici ministeri si sono uniti alla banda del ‘Chiunque tranne Bibi’ per fabbricare questi casi deliranti”. (segue) (Res)