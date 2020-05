Israele: processo Netanyahu, conclusa la prima udienza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Netanyahu chi lo accusa "mira a far cadere un primo ministro della destra forte e allontanare la destra dal potere per molti anni”. “Un barboncino cooperativo di destra andrebbe bene per loro. Ma non sono un barboncino. Non sono pronto - ha aggiunto - a eliminare gli insediamenti e quindi devo essere rimosso con ogni mezzo”. Riferendosi al sistema giudiziario e ai media ha affermato: "Non ci sono limiti ai loro sforzi per colpirmi”. Le indagini "sono state inquinate e costruite sin dall’inizio, quindi nessuna sorpresa che sia stata presentata un'assurda accusa”. Inoltre, Netanyahu si è lamentato del fatto che il processo non verrà trasmesso in diretta. “La popolazione dovrebbe ascoltare tutto, non attraverso i giornalisti del tribunale", ha affermato. Poi ha aggiunto: "Sono qui con la schiena dritta e la testa alta”. (segue) (Res)