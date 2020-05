Ue: Martina (Pd), egoismo di alcuni paesi è autolesionista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato del Pd Maurizio Martina interviene sulla proposta di Austria, Svezia, Danimarca e Olanda che prevede solo prestiti per affrontare l'emergenza Covid-19. "Se tutti i paesi europei ragionassero come fanno i governi che ieri hanno avanzato una proposta totalmente insoddisfacente ci sarebbe solo la fine del progetto europeo e dunque un drammatico indebolimento per tutti, anche per loro - afferma in una nota -. E’ davvero un atteggiamento autolesionista e privo di prospettiva". (com)