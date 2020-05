© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma nel weekend sono stati effettuati oltre 15.000 controlli della Polizia locale. Lo afferma in un tweet il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Ringrazio i 2.000 agenti al lavoro in tutta la città e sul litorale. Un appello ai cittadini: rispettate le regole e non abbassiamo la guardia", aggiunge la prima cittadina di Roma (Rer)