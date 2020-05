Francia: ministro dell'Ambiente, quest'estate il governo sconsiglia i viaggi all'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Parigi non vuole che i cittadini francesi viaggino all'estero quest'estate e raccomanda di passare le vacanze in Francia. Lo ha detto il ministro dell'Ambiente francese, Elisabeth Borne, in un'intervista all'emittente "Inter Radio". Borne ha aggiunto che la prossima settimana il governo francese deciderà sull'ulteriore allentamento delle regole per permettere i viaggi all'interno del paese, attualmente ancora limitati agli spostamenti di 100 chilometri dal domicilio. Il ministro dell'Ambiente ha inoltre ribadito che fino ad ora i parchi pubblici di Parigi sono rimasti chiusi in quanto la capitale francese fa parte della "zona rossa". Il sindaco di Parigi Anne Hidalgo ha chiesto ripetutamente al governo di permettere l'apertura dei parchi della capitale. (Frp)