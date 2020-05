Scuola: Ronzulli (FI), garantire riavvio in sicurezza invece di litigare su concorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Garantire la riapertura delle scuole in sicurezza invece di litigare sul concorso dei docenti. E' quanto chiede la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato Licia Ronzulli. "Come chiesto ieri anche dai genitori, l'emergenza è far tornare a scuola a settembre studenti e insegnanti in assoluta sicurezza, superando il grave problema delle classi pollaio e, dunque, prevedendo un numero maggiore di aule - spiega in una nota -. Bisogna quindi prevedere ed effettuare rapidamente i necessari interventi di edilizia scolastica per aumentare le classi: una soluzione non più rinviabile che offrirebbe anche la possibilità di stabilizzare tanti di quegli insegnanti precari che già da anni tengono lezione tutti i giorni. Sul loro destino pende però la spada di damocle di un governo che è riuscito a dividersi anche sulla giusta valorizzazione di queste professionalità, litigando su un concorso che vedrebbe la partecipazione di decine di migliaia di candidati in un momento di emergenza sanitaria". (com)