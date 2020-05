Giustizia: Bongiorno (Lega), crisi grave e Bonafede assiste in silenzio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice della Lega Giulia Bongiorno, responsabile del dipartimento Giustizia del suo partito, in una nota afferma: "i magistrati hanno un potere enorme, a cui devono necessariamente far da contrappeso indipendenza, equilibrio e responsabilità. Quanto emerge dalle notizie sulle intercettazioni di questi giorni dimostra come alcuni magistrati abbiano usato il loro potere per mero carrierismo". Secondo Bongiorno, "ciò genera sfiducia nei confronti di tutta la magistratura e arreca danno al Paese, ai cittadini, ma anche ai magistrati onesti e per bene. Eppure il ministro Bonafede assiste in silenzio a questa deriva, inconsapevole della funzione che svolge e della gravità del momento. Urge una riforma del Csm ispirata da logiche meritocratiche, che metta fine alla lottizzazione delle correnti". (com)