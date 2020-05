Conclusa la prima udienza del processo a Netanyahu. Il premier: "Tentativo di colpo di stato"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa presso il tribunale di Gerusalemme l'udienza di apertura del processo per presunta corruzione a carico del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. Alla fine della sessione, il vice procuratore Liat Ben Ari ha affermato che nelle successive sessioni preliminari del procedimento gli imputati avranno facoltà di non presentarsi. Il tribunale notificherà alle parti la data della prossima udienza, secondo quanto ha annunciato il giudice Rivka Friedman-Feldman. Nel corso dell’audizione, l'avvocato di Netanyahu, Micha Fetman, ha chiesto ai giudici ulteriore tempo, circa due o tre mesi, per esaminare il caso. Ben Ari ha rifiutato la richiesta, spiegando che la difesa ha ricevuto il materiale oltre un anno fa.Prima di entrare in aula, Netanyahu ha detto che il processo a suo carico è "un tentativo di colpo di stato politico, contro la volontà della gente”. “Voglio rassicurare tutti voi, con il vostro aiuto e con l'aiuto di Dio, continuerò a combattere. Non lascerò che ci abbattano. Continuerò a guidare lo Stato di Israele”, ha affermato. Il capo dell’esecutivo, una settimana dopo aver giurato come primo ministro, si è scagliato contro il sistema giudiziario israeliano, accusandolo di corruzione interna e cospirazione per eliminarlo "Quello che è sotto processo oggi è uno sforzo per frustrare la volontà della gente, per colpire me e la destra”, ha affermato. Netanyahu ha aggiunto: "Per più di un decennio la sinistra non è riuscita a farlo alle urne. Negli ultimi anni hanno trovato un nuovo trucco: polizia e pubblici ministeri si sono uniti alla banda del ‘Chiunque tranne Bibi’ per fabbricare questi casi deliranti”.Per Netanyahu chi lo accusa "mira a far cadere un primo ministro della destra forte e allontanare la destra dal potere per molti anni”. “Un barboncino cooperativo di destra andrebbe bene per loro. Ma non sono un barboncino. Non sono pronto - ha aggiunto - a eliminare gli insediamenti e quindi devo essere rimosso con ogni mezzo”. Riferendosi al sistema giudiziario e ai media ha affermato: "Non ci sono limiti ai loro sforzi per colpirmi”. Le indagini "sono state inquinate e costruite sin dall’inizio, quindi nessuna sorpresa che sia stata presentata un'assurda accusa”. Inoltre, Netanyahu si è lamentato del fatto che il processo non verrà trasmesso in diretta. “La popolazione dovrebbe ascoltare tutto, non attraverso i giornalisti del tribunale", ha affermato. Poi ha aggiunto: "Sono qui con la schiena dritta e la testa alta”.Netanyahu è incriminato in tre diversi casi. Il “Caso 4000”, noto anche come caso Bezeq, risale al 2015 quando Netanyahu deteneva la delega delle Telecomunicazioni e vede il premier accusato di aver preso decisioni normative a beneficio di Shaul Elovitch, allora azionista di maggioranza del gruppo di telecomunicazioni Bezeq, in cambio di una copertura favorevole sul sito di notizie “Walla”, di proprietà di Elovitch. Nel "Caso 1000" l’accusa sostiene che Netanyahu e sua moglie avrebbero illecitamente ricevuto doni (champagne e sigari) da Arnon Milchan, un produttore di Hollywood e cittadino israeliano, e dall’imprenditore miliardario australiano James Packer. Infine, nel "Caso 2000" l’accusa sostiene che Netanyahu avrebbe cercato di negoziare un accordo con Arnon Mozes, proprietario del quotidiano israeliano "Yedioth Ahronoth", per una migliore copertura in cambio di una riforma di legge che avrebbe ostacolato la crescita del quotidiano concorrente "Israel Hayom". (Res)