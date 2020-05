Fase 2: De Vecchis (Lega), da Tridico numeri a caso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni del presidente dell'Inps Pasquale Tridico sugli aiuti in arrivo agli italiani “suonano come una beffa per tanti cittadini e per le loro famiglie”. Lo afferma il senatore della Lega William De Vecchis, vicepresidente della commissione Lavoro a palazzo Madama. “Altro che italiani riempiti di soldi – sottolinea in una nota -. Lo sa Tridico che sono tantissimi i connazionali che ancora non hanno percepito alcun tipo di sussidio? Tridico ripete la lezioncina che ha provato a farci anche la settimana scorsa durante la sua audizione in Senato: numeri a caso che vorrebbero essere la conferma della potenza di fuoco di un governo in grande ritardo e che invece suonano come una giustificazione ad errori e inadempienze. Cerchi Tridico, e alla svelta, di dare certezze e sostegno ai tanti italiani che li attendono. Se non ne è capace può rassegnare le dimissioni: la sua gestione non mancherà a nessuno".(com)