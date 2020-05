© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le concessioni autostradali "sono scritte per truffare gli Italiani". Lo afferma, in una nota, il deputato di Fratelli d'Italia Marco Silvestroni. "Andrebbero revocate e indetti immediatamente nuovi bandi con condizioni e impegni chiari - aggiunge -. Se Benetton vuole partecipare si accomodi ma basta trattare con i 5 stelle, non sanno cosa serve all'Italia". (com)