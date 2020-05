Roma: Fd'I, allarmante numero attività commerciali che non hanno riaperto in Municipio VIII

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli esponenti di Fratelli d'Italia Andrea De Priamo, capogruppo in Campidoglio e Maurizio Buonincontro capogruppo nel Municipio VIII in una nota congiunta affermano: "Dal rapporto del Campidoglio sulla ripartenza delle attività commerciali nei municipi, la maglia nera spetta al Municipio VIII governato dalla sinistra di Ciaccheri, dove solo 2.341 esercizi hanno riaperto contro i 9.894 aperti prima dell'emergenza. Garbatella e Ostiense le zone più colpite, dove moltissime sono le attività legate alla movida ed alla ristorazione. Un vero crollo che non ha eguali nel resto della città e che non può non preoccupare. Chiediamo al sindaco Raggi ed al presidente Ciaccheri di concertare, in tempi rapidissimi, politiche mirate che sostengano maggiormente le attività, prevedendo deroghe più ampie possibili, che favoriscano la riapertura, se pur nell'enorme difficoltà legata al rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie", concludono gli esponenti di Fd'I. (Com)