Coronavirus: comune Anzio, nessun nuovo positivo, restano in 23

- Il sindaco del comune di Anzio Candido De Angelis, in una nota afferma: "Come nei giorni scorsi, anche oggi, non si registrano nuovi casi positivi al Covid-19. Inoltre due nostri concittadini sono guariti. Pertanto le persone positive al coronavirus, residenti ad Anzio, in base alle comunicazioni dell'Asl Roma 6, diminuiscono a 23". Di questi, 18 si trovano in isolamento domiciliare, una persona è ricoverata presso l'ospedale Riuniti e quattro presso la clinica Villa dei Pini, dove, al momento, risultano ricoverati 17 pazienti positivi provenienti da altri Comuni. (Com)