Ue: Zingaretti scrive a presidente Pse, recovery fund a fondo perduto e senza condizioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Zingaretti quindi afferma che "per questo ritengo indispensabile che anche sul recovery fund il Pse ribadisca le posizioni fin qui seguite chiedendo a tutti i partiti della nostra famiglia di sostenerle". Il presidente del Pse Stanishev, rispondendo al messaggio di Zingaretti, ricorda come "stiamo certamente affrontando una situazione senza prcedenti e abbiamo lavorato assieme senza sosta nelle scorse settimane per orientare il dibattito europeo sulla necessaria ripresa, nella direzione che potrebbe garantire sicurezza per tutti i nostri cittadini e sostenibilità alla nostra economia. Tu, Nicola, sei stato tra i primi Leader della nostra famiglia, all'inizio della pandemia, a fare appello a una forte ed efficace risposta delle forze progressiste in Europa e il Pd ha dato un contributo prezioso alla definizione delle nostre proposte". (segue) (Rin)