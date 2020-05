Ue: Zingaretti scrive a presidente Pse, recovery fund a fondo perduto e senza condizioni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo riconoscere che soluzioni innovative – che erano inimmaginabili quando abbiamo iniziato – sono ora sul tavolo dei decisori e che ciò è anche grazie al nostro Movimento. In tal senso permettimi di sottolineare gli sforzi compiuti dalla Spd in Germania; senza di loro non avremmo certamente visto la proposta franco-tedesca così come è oggi", afferma Stanishev. Il presidente del Pse assicura: "ho già trasmesso, negli scorsi giorni, le preoccupazioni sollevate da molti nella nostra famiglia politica, rispetto al cosiddetto Gruppo dei Quattro Frugali. Impegnarsi in una alleanza strutturale con l'ultra conservatore Cancelliere Kurz e il Primo ministro neoliberista Rutte, provoca certamente preoccupazione all'interno del Pse". "In attesa della proposta ufficiale della Commissione europea – conclude il presidente del Pse - dobbiamo prepararci al prossimo Consiglio europeo di giugno, per definire la nostra posizione come famiglia politica, in cooperazione con il nostro gruppo al Parlamento Europeo, i nostri Commissari, i nostri Primi Ministri. E ci adoperiamo affinché il recovery fund corrisponda nel modo migliore alle aspettative dei cittadini". (Rin)