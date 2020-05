Regno Unito: parlamentare conservatore si unisce a voci per le dimissioni di Cummings

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle richieste dell'opposizione per ottenere le dimissioni del consigliere del premier britannico Boris Johnson, Dominic Cummings, si è aggiunto anche il parlamentare conservatore Steve Baker. "Mi sono sempre opposto alla sua presenza a Downing Street", ha dichiarato parlando all'emittente "Sky News". "Lui crea un sacco di danni collaterali", ha osservato commentando lo scandalo emerso nelle scorse ore e in base al quale Cummings avrebbe violato le regole della quarantena andando da Londra a Durham, a circa 400 chilometri di distanza. "Non è sempre nel giusto e non è certamente indispensabile per Johnson. Credo sia alla fine della strada", ha dichiarato Baker. Dal governo, invece, hanno difeso fino ad ora il consigliere di Johnson, evidenziando che si è spostato nella casa dei genitori a Durham perché questo avrebbe agevolato il decorso dell'autoisolamento per la moglie malata di Covid-19, a Londra con il figlio di 4 anni. "Non abbiamo mai detto alle persone dove devono fisicamente essere localizzate", ha dichiarato il ministro dei Trasporti, Grant Shapps, difendendo la posizione di Cummings. (segue) (Rel)