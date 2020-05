Regno Unito: ministro Shapps, piano per riaprire le scuole il primo giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Regno Unito intende predisporre un piano per la riapertura delle scuole primarie dal primo giugno: lo ha dichiarato il ministro dei Trasporti di Londra, Gran Shapps, intervistato dall'emittente "Sky News". "Questa è certamente l'intenzione", ha precisato anche in riferimento all'ostruzionismo dell'opposizione e di alcuni sindacati degli insegnanti. Il ministro dei Trasporti è tornato poi a difendere il consigliere del premier Dominic Cummings, reo secondo i media britannici di aver violato la quarantena recandosi nella casa dei genitori ad oltre 400 chilometri da Londra: secondo Shapps la vicenda è stata "del tutto chiarita" e quello del consigliere del premier Boris Johnson è stato uno spostamento giustificabile in quanto mirato a passare in quel luogo l'autoisolamento di 14 giorni. (Rel)