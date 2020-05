Economia: Abi, cordoglio per scomparsa Alberto Alesina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Antonio Patuelli e il direttore generale Giovanni Sabatini esprimono il cordoglio dell'Abi per la scomparsa di Alberto Alesina, "nitido e lungimirante scienziato economico che, in particolare con Francesco Giavazzi, ha illuminato il dibattito in questi anni complessi". In particolare, Patuelli e Sabatini ricordano il fondamentale ragionamento contenuto nel volume del 2008 "La Crisi", dove Alesina e Giavazzi hanno descritto "il circolo vizioso senza fine" che "prima dell'introduzione dell'Euro" era innestato dalla svalutazione della Lira che "rendeva per un certo periodo le esportazioni italiane più competitive. Poi però l'inflazione aumentava perché i prezzi in lire di tutti i beni importati crescevano. E così, dopo una temporanea spinta alle esportazioni dovuta alla svalutazione, il paese finiva con un'inflazione più elevata". "Per questa nitidezza di ragionamenti - concludono Patuelli e Sabatini - ricorderemo Alesina e la sua opera". (com)